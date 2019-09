Radund 66'000 giadas ad onn vegnan ils pumpiers clamads en Svizra. Questa fin d'emna festivescha la federaziun Svizra giubileum da 150 onns. 650 corps da pumpiers avran a chaschun da quest giubileum lur posts e mussan cun divers puncts da program las lavurs da pumpiers. Quai per l'ina per festivar tuts ensemen e per l'autra per attrair in pau l'attenziun sin ils pumpiers e lur incumbensas.

Maletg 1 / 36 Legenda: Ils visitaders han gì bler da guardar. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 2 / 36 Legenda: La festa è vegnida organisada dals pumpiers da Cuira ensemen cun il bus da Cuira. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 3 / 36 Legenda: Pitschen e grond ha laschar plaschair. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 4 / 36 Legenda: Cun autos da pumpiers vegls han ils visitaders pudì far in gir tras Cuira. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 5 / 36 Legenda: Er ils samaritans èn stads da la partida... RTR, Anna Selina Quinter Maletg 6 / 36 Legenda: ...cun divers exercizis. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 7 / 36 Legenda: In auto da pumpiers suenter l'auter. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 8 / 36 Legenda: La festa ha attratg bleras visitadras e visitaders. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 9 / 36 Legenda: Ils visitaders n'han betg mo pudì admirar ils autos da pumpiers da dadora... RTR, Anna Selina Quinter Maletg 10 / 36 Legenda: ...mabain er da dadens. Auto da pumpiers avert. Maletg 11 / 36 Legenda: Tut ils guaffens eran exponids. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 12 / 36 Legenda: L'entira centrala è stada averta per contemplar. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 13 / 36 Legenda: Er durant la festa fissan ils pumpiers stads pronts per ina acziun. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 14 / 36 Legenda: Il corp da pumpiers ha laschà festivar. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 15 / 36 Legenda: Vid l'exempel d'in gril che brischa an ils visitaders pudì trenar... RTR, Anna Selina Quinter Maletg 16 / 36 Legenda: ...da sez stizzar il fieu. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 17 / 36 Legenda: Ils pumpiers n'han dentant betg mo festivà... RTR, Anna Selina Quinter Maletg 18 / 36 Legenda: ...mabain era mussà co els lavuran. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 19 / 36 Legenda: Sin in plaz han els preschentà diversas acziuns: RTR, Anna Selina Quinter Maletg 20 / 36 Legenda: In salvament ord l'autezza... RTR, Anna Selina Quinter Maletg 21 / 36 Legenda: ...ed in ord il funs. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 22 / 36 Legenda: Mintgin era plain concentraziun. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 23 / 36 Legenda: Las persunas han pudì vegnir salvadas... RTR, Anna Selina Quinter Maletg 24 / 36 Legenda: ...ed en arrivads en salv a terra. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 25 / 36 Legenda: Ils aspectaturs eran faszinads. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 26 / 36 Legenda: E lura è gia la proxima truppa sa preparada. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 27 / 36 Legenda: Ils pumpiers giuvens han mussà tge ch'els san... RTR, Anna Selina Quinter Maletg 28 / 36 Legenda: ...cun la finamira da stizzar in fieu. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 29 / 36 Legenda: Er tar ils giuvens stoi ir spert. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 30 / 36 Legenda: Mintgin saveva tge ch'el ha da far. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 31 / 36 Legenda: Tuts han guardà plain tensiun. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 32 / 36 Legenda: E lura è il fieu en in dus stizzà. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 33 / 36 Legenda: Ed il plaz po puspè vegnir rumì. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 34 / 36 Legenda: Er ils pumpiers da Domat èn sa preschentads a la populaziun... RTR, Anna Selina Quinter Maletg 35 / 36 Legenda: ...per demonstrar co els ageschan en in cas da fieu... RTR, Anna Selina Quinter Maletg 36 / 36 Legenda: ...quai cun in curt exempel dad in container che brischa. RTR, Anna Selina Quinter

En Svizra sistem da milissa

En l'Austia ed en la Germania datti per gronda part pumpiers da professiun. En la Svizra è quai auter. Sulettamain var 2% dals pumpiers èn pumpiers da professiun. Corps professiunals han cunzunt ils martgads pli gronds sco Turitg u Basilea. En Svizra èn ils blers pumpiers da milissa. Quai per ina pervia dals daners e per l'autra pervia da l'effizienza. Il chantun grischun n'ha insumma betg pumpiers da professiun. El mument funcziunia il sistem da la Svizra tenor la federaziun da pumpiers Svizra bain uschia. Per il futur saja impurtant da star vid la recrutaziun e la sensibilisaziun dals pumpiers.

