Co vesi or in mez onn pli tard?

La cosmeticra da Cuira Fia Tuor, la coiffeusa Myriam Egli da Sagogn e l'ortulan da Ftan Armon Lehner, els trais avevan nus visità durant lur preparaziuns per la reavertura suenter il lockdown la primavaira. Avant in mez onn han els anc gì differentas speranzas, quitads e temas areguard la uschè numnada nova normalitad.

Blera lavur pervia grond interess e mesiras da segirtad

Ussa, in mez onn pli tard, fan els in'emprima bilantscha. Per tuts trais mainafatschentas sajan ils davos mais stads in grond stress. Per l'ina hajan els gì blera clientella, ch'ha puspè vulì tagliar ils chavels, cumprar flurs u far insatge bun per la pel. Per l'autra hajan els era pervi da las mesiras da segirezza gì lavur supplementara che ha custà temp ed energia.

Igl è auter en contact cun la clientella

I saja auter da lavurar ch'avant il lockdown. Surtut la coiffeusa Myriam Egli, che n'aveva avant il lockdown mai da purtar ina mascra, ha gì da s'endisar vi da ses nov accessori. Ma surtut er cun la savida che la situaziun resta anc in mument uschia - funcziuneschia quai adina meglier. Er l'atmosfera saja sa midada. Ils discurs cun las clientas ed ils clients na sajan per il solit betg pli schi lucs e leghers sco pli baud. Er Fia Tuor s'accorscha la preoccupaziun da ses clients e clientas ed emprova da distrair els durant il tractament. Er ella sezza ha quitads, uschia per exempel ch'ella avess dad ir en quarantina ed uschia da serrar sia fatschenta per diesch dis. L'orticultur Armon Lehner ha era sentì fitg il stress supplementar suenter il lockdown , schizunt corporalmain: La stad ha el gì in infarct dal cor. Perquai haja el prendì la decisiun da far pli patgific.

Ma malgrà il stress e tut las mesiras èn els enorm leds, ch'els han puspè pudì lavurar.