Questa proposta d’in proporz dubel aveva la regenza favurisà avant la consultaziun. Tar il proporz na vai betg mo per las singulas persunas, mabain ils sezs en il parlament vegnan repartids tenor il dumber da vuschs ch’ina partida ha fatg en l’entir chantun. Vitiers vegniss ina cundiziun da majorz. Vul dir che la pli ferma partida en in cirquit avess il dretg d’almain in sez en il parlament. Plinavant dessi anc ina clausla en il senn ch’ina partida sto cuntanscher in tschert quantum da vuschs sur l’entir chantun per avair il dretg d’in sez en il Cussegl grond. Ubain ch’i restass tar ils 39 cirquits ubain ch’i dess la varianta d’eleger en regiuns.