Il sistem electoral da proporz chatta sustegn en la cumissiun per politica da stadi e strategia dal Cussegl grond. Ina maioritad da la cumissiun beneventia il model C, il sistem da proporz.

Suenter debattas intensivas e suenter ina consideraziun da tut ils avantatgs e disavantatgs saja sa mussà che la maioritad beneventia il model C, scriva la cumissiun. Suenter 5 sesidas haja la cumissiun predeliberà, tant il messadi da la regenza per adattar il sistem electoral per il Cussegl grond, il model E, sco er il messadi supplementar per il model C.

Il model E è in sistem electoral maschadà maiorz e proporz ed il model C è in sistem da proporz «Pukelsheim» dubel. L'october aveva la cumissiun returnà il messadi a la regenza per cumplettar quella, uschia che la cumissiun ha pudì discutar detagliadamain ils dus models E e C. La fatschenta duai vegnir tractada dal Cussegl grond en la sessiun dal favrer 2021.