La regenza duai cumplettar la missiva areguard il sistem electoral dal Cussegl grond. Quai ha la Cumissiun per politica da stadi e da strategia dal Cussegl grond decidì ed ha returnà la missiva. Quella s'occupa dal model electoral che maschaida il maiorz ed il proporz – da nov en 42 circuls (model E). La cumissiun è numnadamain da l'avis ch'ins stoppia era demussar, co ch'ins pudess elavurar in model cun dretg d'elecziun da proporz en ils 39 circuls existents (model C).

Duas variantas en la cumissiun

Tut ils 11 commembers da la Cummissiun per politica da stadi e strategia sajan stads da l'avis ch'i dovria duas variantas per far ina discussiun fundada, ha ditg Maurizio Michael, president da la cumissiun sin dumonda da RTR. Perquai hajan els er returnà la missiva per cumplettar a la regenza.

Quai è la pli impurtanta fatschenta dals davos 10-20 onns. Perquai vulain nus ina schelta per evaluar ils avantatgs e dischavantatgs.

I saja la responsabladad da la cumissiun da tractar la fatschenta da moda critica. Perquai veglian els examinar pli ch'ina varianta e tut tenor er ina maschaida. Tge che giaja lura en il Cussegl grond saja uss anc betg cler. Pussaivel saja che la cumissiun proponia in dals dus models (model C u model E), ina maschaida ubain er pliras variantas. Tut quai saja anc avert, uschia Michael.

Fatschenta en sessiun da favrer 2021

Uschia na po la fatschenta betg vegnir tractada sco previs en la sessiun da december 2020, mabain pir en la sessiun da favrer 2021. Tenor la communicaziun vegnia l'urari per la votaziun dal pievel davart il sistem electoral betg periclità, quel è terminà per il zercladur 2021.

Per l'elecziun dal Cussegl grond dal 2022 dovra il Grischun in nov sistem electoral.

Or da l'archiv

La stad 2019 aveva il Tribunal federal sepulì il sistem d'eleger dal maiorz per il Cussegl grond dal Grischun. Il sistem cunterfetschia per part a la Constiuziun, uschia aveva il tribunal dà per part raschun ad in recurs.