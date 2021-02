Fracziun da PBD è per model C

La fracziun da la Partida burgais-democratica PBD è unanimamain per il model C per eleger en futur il Cussegl grond. Perquai sustegna la fracziun cun gronda maioritad la proposta da suttametter al suveran in sulet model per la revisiun parziala da la constituziun chantunala. Cun il model C possian ins resguardar tut ils circuls electorals d'enfin qua e l'entira diversitad culturala en il chantun.

En sia cussegliaziun davart la sessiun da favrer dal cussegl grond sustegna la fracziun da la PBD plinavant la regulaziun da cas da direzza da Covid-19, pretenda dentant contribuziuns fixas pli autas e ch'ils daners vegnian pajads ora svelt als manaschis.