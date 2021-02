Co elegiais Vus deputadas e deputads dal Cussegl grond? Pli gugent la persuna ubain pli gugent la partida? Quai è, ditg simpel, la pli interessanta dumonda da la sessiun da proxima emna dal Cussegl grond. Ina dumonda che fatschenta pli tard er nus votantas e votants, perquai ch'il Grischun dovra in nov sistem d'eleger.

Sin maisa èn suenter pliras propostas da la regenza ed ina consultaziun cun fitg auta participaziun dus differents models. Il model C ch'è in proporz dubel cun insaquantas adattaziuns per il Grischun, il model E è ina maschaida tranter in maiorz en ils circuls pli pitschens ed in proporz en ils circuls pli gronds.

Las partidas han fatg lur opiniuns: Tuttas auter che la PCD prefereschan il proporz dubel. Dentant quai è ina pitschna surpraisa: Uschebain la PLD sco er la PBD han fatg ina piruetta – omaduas partidas eran durant la consultaziun anc per il model maschadà, pia ensemen cun la PCD per il model C.

En ina discussiun mettan la socialdemocrata Beatrice Baselgia ed il cristiandemocrat René Epp anc ina giada sin maisa lur arguments principals per ils differents models. Els discuteschan er da l'arma da la PS, la «iniziativa per la reducziun dal Cussegl grond», tge ch'è pli cumplitgà, tgi che fiss meglier per la populaziun e tge che capitass cun ils cirquits.

Avair la schelta u betg

Ils avantatgs dal proporz dubel sajan cunzunt, ch'el saja pli gist e che mintga vusch vala tuttina bler e mintga vusch quinta, resumescha Beatrice Baselgia ils arguments principals. Cun il model da maschaida possian dentant ina plipart da las votantas e dals votants restar tar il sistem usità da maiorz ed eleger testas e betg partidas, cuntradi René Epp. La dumonda, la pli dispitaivla en il Cussegl grond, vegn dentant betg ad esser, tge model ch'è il meglier - qua èn las opiniuns gia fatgas - mabain co èsi da preschentar a la populaziun la votaziun davart il nov sistem electoral.

La PCD vul che la populaziun possia decider tranter model E e model C, la PS e las autras partidas vulan preschentar a la populaziun be il model C, uschia ch'ils votants e las votantas possian lura decider vulain nus quel u betg.