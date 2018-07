Duas grondas novitads da la natira hai dà quest'emna:

Raischens/zeccas en quest onn extrem activs

Grondas parts dal Grischun han introducì in scumond da far fieu

La cumbinaziun da quellas duas novitads negativas è ordvart positiva: La sitgira fa crappar las zeccas!

Quai di il professur Alexander Mathis da l'institut per parasitologia a l'Universitad da Turitg. Zeccas han gugent umid: Sut in'umiditad da l'aria dad 80% na survivan ellas betg. Ma attenziun! Era durant ina fasa sitga existan vinavant zonas umidas - per exempel en guauds sumbrivauns e per lung da flums ed auals.

