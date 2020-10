Entras la plievgia hai dà en l’entir Grischun sbuvaditschs e vias inundadas. Ils pumpiers èn stads en acziun per rumir vias e pumpar ora tschalers, uschia il pledader da la Polizia chantunala Roman Rüegg envers RTR. Persunas n'èn betg vegnidas blessadas.

Suenter las malauras da sonda han ins stuì serrar il Pass dal Lucmagn. Entant è el puspè avert dentant cuvert cun naiv. Cun naiv èsi era da quintar sin ils Pass Alpsu, Güglia, Bernina, Umbrail e Forcola di Livigno.

Lumnezia

En la Val Lumnezia è la via tranter Lumbrein e Vrin stada serrada sur pliras uras. Serrada resta la via a Surrin - in sviament è dentant signalisà.

La raschun è ch'ina pitschna bova ha purtà aua e material sin la via datiers da la Val Miedra.

Maletg 1 / 3 Legenda: La via tranter Lumbrein e Vrin. RTR, Linus Livers Maletg 2 / 3 Legenda: La via en Val Miedra vegn rumida. RTR, Linus Livers Maletg 3 / 3 Legenda: La via a Lumbrein. RTR, Linus Livers

Sisum la Surselva

Il pass dal Lucmagn resta anc serrà per motivs da segirtad. Il pass da l'Alpsu èn entant puspè avert. La lingia da tren è entant puspè vegnida serrada pervi da donns vid ils binaris. I dat bus da remplazzament, communitgescha la Viafier Matterhorn-Gottard.

Impressiuns da la Surselva Maletg 1 / 8 Legenda: Platta en Val Medel. RTR, Hubert Giger Maletg 2 / 8 Legenda: Platta en Val Medel. RTR, Hubert Giger Maletg 3 / 8 Legenda: Platta en Val Medel. RTR, Flavio Deflorin Maletg 4 / 8 Legenda: La bova da la val Vallatscha visavi Rueras. RTR, Giondur Maissen Maletg 5 / 8 Legenda: La bova da la val Vallatscha visavi Rueras. RTR, Gionduri Maissen Maletg 6 / 8 Legenda: Bova visavi il campadi da Rueras (Val Vallatsch). RTR, Gionduri Maissen Maletg 7 / 8 Legenda: Mustér (Fontanivas) RTR, Gionduri Maissen Maletg 8 / 8 Legenda: Il flum da la Val S. Pieder. RTR, Linus Livers

Valladas dal sid

Sin la via tranter Silvaplauna e Chiavenna hai dà impediments da traffic sin autezza da Bondo. Sco la Polizia chantunala ha declerà sin dumonda dad RTR, aveva il flum Bondasca manà memia bler'aua.

A Cama en la Mesolcina han ils pumpiers stuì evacuar duas chasas. Quai saja stà ina mesira da segirtad, uschia il pledader Roman Rüegg.