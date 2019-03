Dapi diesch onns s'engascha il club da skateboard Cuira per in nov parc. Quel tutga tar il project «Obere Au 2020». Ier han las lavurs da construcziun cumenzà.

Il parc è ina part da la gronda infrastructura sin l'areal da la Obere Au che duai vegnir bajegiada enfin 2020. La citad da Cuira ha dà glisch verda sco era las finanzas necessarias. Sper il parc da skate vegnan medemamain bajegiadas novas plazzas da ballape, american football, hockey sco era in nov bogn cuvert ed avert.

Il parc era tenor il president dal «Rollbrettclub Chur» necessari. Il skaters da la citad han gì bleras pussaivladads da rullar en la citad e far lur trics sin bancs ed objects privat. Quai è dentant malsegir pervi dals autos, ma era mulestus per passants ed abitants.

Cun in parc reglà segir vegnan ils skaters a bandunar ils lieus publics e guntgir en il parc che custa 490'000 francs. Per crear in parc persistent per giuven e vegl vegn be bajegià cun betun.

Las lavurs duessan esser a fin il zercladur 2019 ed accessiblas per in e scadin.

RR actualitad 17:00