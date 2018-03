Igl è be in pitschen artitgel, tuttina ha'l surprendì la sonda a bun'ura: Il cussegl administrativ da la Somedia SA na vul tuttina betg fusiunar las redacziuns da sias duas grondas gasettas grischunas SO e BT. Quai annunzia'l en in artitgel en las duas gasettas.

Curt e concis

I n'ha dat nagina fusiun da las redacziuns da las duas gasettas principalas grischunas SO e BT.

Sco raschun vegn fatg valair che las gasettas duajan restar dinstinguiblas, surtut en la rapportaziun regiunala.

Las duas redacziun èn gia vegnidas reducidas.

Cun l'idea da la fusiun revochescha la Somedia SA davo l'idea da vulair collavurar cun la BaZ gia la segund'idea da drizzar or sia politica da medias da nov.

Anc la fin da schaner vuleva la Somedia SA «spargnar custs e stgaffir sinergias» cun far per sias duas gasettas Südostschweiz SO e Bünder Tagblatt BT in’unica redacziun. Quell’idea vegnia messa enturn la mesadad d’avrigl, aveva annunzià la gasetta ils 30 da schaner.

«Vinavant duas redacziuns»

Uss è l’idea da vulair realisar cun in’unica redacziun duas gasettas differentas giu da maisa. Quai conferma l'editur da la chasa da medias Somedia, Hanspeter Lebrument, sin dumonda da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR. Las duas gasettas veglian bain «collavurar redacziunalmain pli stretgamain», las duas redacziuns restian dentant «separadas ed independentas».

Quai annunzia il cussegl administrativ da la Somedia SA la sonda sut il titel «Vinavant duas redacziuns» en la SO ed il BT.

Restar differentas en la rapportaziun regiunala

Cun revocar la fusiun redacziunala veglia il cussegl administrativ da la Somedia SA garantir, ch’i restia «surtut en la part regiunala vinavant ina buna distincziun tranter ils dus titels».

Sch'igl ha dà ulteriurs impuls da decider uschia – sco la critica per la fusiun da l'acziunaria principala dal BT, da Magdalena Martullo-Blocher, u ina fin da la malsegirezza en la cuntrada mediala svizra tras il cler na a l'iniziativa No Billag – n'è actualmain betg enconuschent.

«Las redacziuns èn vegnidas pli pitschnas, quai è decisiv»

L'annunzia da vulair far be ina redacziun, ch'era vegnida la fin da schaner, aveva procurà per reacziuns da tut las varts. Las consequenzas redacziunalas da quests plans ha la Somedia SA communitgà la fin da favrer – numnadamain da vulair reducir sis plazzas cumplainas. Funtaunas internas discurrivan quella giada betg be da reducziuns da pensums ma er da relaschadas da persunas.

En l'intervista cun RTR comferma editur Lebrument: Las reducziuns planisadas èn vegnidas fatgas. Las redacziuns sajan vegnidas pli pitschnas, quai saja in punct decisiv.

Igl ha in zic pli pauc persunal en las duas redacziuns ed uschia han ins cuntanschì la finamira, da pudair far pli bunmartgà duas gasettas.

Gia la segunda midada da plans il 2018

Quai è gia la segunda midada dad in curs annunzià quest onn. La Somedia SA aveva gia procurà l’october passà cun lingias grassas pervi da sia politica da medias. Quella giada era vegnì enconuschent, che la Somedia è en discussiun cun la Basler Zeitung BaZ pervi dad ina collavuraziun. Las contractivas sajan fitg avanzadas, vaiva fatg valair l’editur da la Somedia Hanspeter Lebrument.

Las criticas cunter quests plans eran vehementas. Da vart politica aveva fatg valair la partida Socialdemocratica dubis cunter ina collavuraziun cun la BaZ – che tutga per in terz al politicher e mecen dal PPS, a Christoph Blocher.

La fin da schaner è vegnì enconuschent, che quest'idea è puspè sepulida.

