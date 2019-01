La Hamilton SA crescha ad in crescher. A Domat ha ella avert ina nova halla da producziun. Uschia dovra l'interpresa che construescha instruments per la tecnologia medicinala dapli persunal.

Social media per recrutar glieud

Or da Telesguard dals 23.01.2019.

Social media è tenor Andreas Wieland, CEO da la Hamilton SA, l' instrument decisiv per recrutar nova glieud. «Il davos onn n'avain nus gì quasi nagin inserat en las gasettas.» Tuttina hajan els retschavì 6'000 candidats per plazzas a Panaduz, emploià 360 persunas e manà varga 1'000 discurs da preschentaziun.

25 fin 30% d'autras regiuns u l' Europa

Duvrar glieud dovri era per il nov complex a Domat. Bain 300 persunas vegnan a lavurar là. Sch'i dettia in segund edifizi en quest lieu na tradescha il CEO dentant betg. Quai che pertutga il persunal emprovian ins da recrutar uschè regiunal sco pussaivel, punctuescha il responsabel per las resursas umanas, Roger Lang. «Principalmain vegn la glieud recrutada da la regiun. Enturn 25 fin 30% vegn dentant d'autras regiuns e da la Europa.»

