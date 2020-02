Ina legenda dat adia, Christian Zwicky u sco blers enconuschevan el, «Socka Hitsch» è mort la dumengia, ils 9 da favrer en la vegliadetgna dad 81 onns a Landquart. L'annunzia da mort è cumparida oz mesemna en la gasetta Südostschweiz.

Vendì soccas a blers prominents

Var 20 onns ha el gì ses stan da soccas e givlars sper la via a Landquart. La fin da l'onn 2017 ha el stuì far plaz ad in plazzal da la Viafier retica. La Viafier retica ha engrondì ses binari ed ha duvrà il plaz.

Durant tut ils onns ch'el ha gì ses stan a Landquart, ha el era gì inqual client da num e pum. Sper politichers chantunals ha era Ruth Dreifuss visità el al stan. Da prominenza nternaziunala èsi stà ils frars Vogel ed era 007 en persuna da Roger Moore che han fatg in stop tar el.

Ord l'archiv

RTR novitads 09:00