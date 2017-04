Soluziun transitorica per segirar forza idraulica

Per sustegnair l'energia idraulica duain ils consuments finals d'energia pajar ina premia da provediment da basa per energias regenerablas. Quai pretenda la regenza grischuna en ina brev a la ministra d'energia, Doris Leuthard.

En ina brev a la ministra d'energia federala, Doris Leuthard, pretenda la regenza grischuna ch'i vegnia introducì ina premia da provediment da basa per energias regenerablas. Previs fiss questa premia sco soluziun transitorica.

Ils gestiunaris da las raits da distribuziun duessan incassar questa premia e pajar en ella en in fond da gulivaziun. Tenor la regenza grischuna fiss quai ina mesira cumplementara per sustegnair la forza idraulica. Las mesiras da la strategia d'energia 2050 na bastian betg per stgaffir las medemas premissas per la forza idraulica, scriva la regenza.

La regenza grischuna accentuescha en sia brev ch'i na saja betg pussibel per ils chantuns d'aua da purtar la sfida dals novs tschains d'aua dal 2020 sulet. Ella beneventa dentant la decisiun dal Cussegl naziunal ch'i duai dar ina garanzia da cumpra per energia idraulica.

