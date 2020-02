Ensolver en letg, ensemen en la rendida dal sulegl ni in bitsch en la plievgia. Amur na enconuscha nagins cunfins. Tge è pli bel che da far in bel regal da surpraisa il di da Son Valentin?

Concurrenza

As participai a nossa acziun al di da Son Valentin e gudagnai duas entradas per in di da bogn. Tge stuais vus far: Trametter voss mument da charezzia a social@rtr.ch, il link avra en ina nova fanestra u per WhatsApp 079 200 70 07.

Son Valentin cun RTR e voss muments da wellness èn garantids