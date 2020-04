Il CEO da Grischun Vacanzas, Martin Vincenz, pretenda dapli transparenza sch'i va per il plan da sortir dal «lockdown». Tenor el dovria il turissem en Grischun datas fixas per ch'els possian puspè lantschar l'activitad e planisar l’avegnir.

Per Martin Vincenz èsi cler, che la crisa da corona vegn ad avair consequenzas. La crisa saja en emprima lingia stada dischillusiunanta per la branscha da turissem. Dentant vesia el era la schanza dad emprender ordlonder e da sa sviluppar vinavant. I vegnia vinavant a dar giasts en Grischun er perquai che blers Svizzers midian ils plans da vacanzas e restian entaifer il pajais.

Il Cussegl federal duai infurmar meglier

Tenor Martin Vincenz duai il Cussegl federal preschentar in urari exact che inditgescha, cura ch’ins po puspè lantschar il turissem en il Grischun. Per l'ina dovria datas concretas e per l'autra duajan vegnir formuladas las circumstanzas e mesiras per pudair cuntinuar cun il manaschi da turissem. Entras la situaziun actuala saja grev da planisar per il futur.

La crisa da corona haja consequenzas. Tenor Martin Vincenz stoppian ins s’adattar a quellas. Dentant veglian ins era cuntinuar e sa tegnair vinavant vid la strategia a lunga vista. Quai vul dir, ch’ins less vinavant carmalar giasts da l’exteriur sco per exempel da l’Asia u da l'USA, schegea che quels na pon actualmain betg viagiar en Svizra.

Per il mument vul Martin Vincenz er sa concentrar pli fitg sin il martgà svizzer, cunquai ch'ils cunfins èn serrads ed Svizras e Svizzers na pon cartaivlamain betg far lungs viadis.

Uschia avain nus la schanza che anc daplirs giasts da la Svizra vegnan tar nus.

Mitschà cun egl blau

Martin Vincenz manegia ch'il turissem saja mitschà da la crisa cun ina noda. Grazia ad ina buna stad ed in bun atun 2019 sco er ad ina grondiusa entschatta da la stagiun d'enviern, haja ina part da la svieuta pudì vegnir cumpensada. E tuttina vegnia a cuzzar in temp enfin ch'ins saja enavos sin il stan dals davos onns.