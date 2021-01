cuntegn

Spetgar ed avair pazienza - Medias e medis da chasa fissan pronts per vaccinar

Per pudair turnar uschè spert sco pussibel tar dapli normalitad, speran blers sin il vaccin. Ils vaccins tutgan er tar la strategia per controllar la pandemia. Er ils medis da chasa fissan pronts per vaccinar pazients. Ma per far quai, èsi emprim da spetgar sin avunda dosas.