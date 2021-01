Il vaccin duai pussibilitar da pudair turnar a dapli normalitad. Medias e medis da chasa fissan pronts per vaccinar lur pazientas. Da reservar dosas da vaccin per medias e medis sezs na fa il mument betg part da la strategia da la Confederaziun. Tranter auter n'hai il mument anc betg avunda dosas.

Il mument n'èsi betg pussibel da far prognosas da cura ch'ins survegn quantas dosas da vaccin. Ils uffizis da sanadad, ils ospitals, medias e medis, pon sulet stimar e skizzar scenaris. Per ils medis da chasa vegn per il mument sulet il vaccin dal furnitur Moderna en dumonda. Ma era sch’ins resguarda tut ils furniturs, datti actualmain anc bler memia paucas dosas da vaccinar.

Speranza sin terz vaccin

Sch’in terz vaccin è lura pront per la furniziun, lura vegnan er las medias e medis da chasa a survegnir dosas. Quai di Edith Oechslin-Decurtins, la presidenta dals medis da chasa. Ina prognosa, cura ch’ei vegn ad esser uschè lunsch, na po nagin far.

Nus sperain che nus pudain cumenzar il mars a vaccinar, ma forsa era pli tard.

Cura che las dosas arrivian en las praticas possian las medias ed ils medis cumenzar fitg svelt a vaccinar, manegia Edith Oechslin-Decurtins che lavura en ina pratica communabla a Cuira. En las praticas sajan ins disads da virolar mintga enviern, per exempel cunter la grippa.

Vaccinar sco emprim medis da chasa: betg part da la strategia

Tenor la strategia da la Confederaziun vegnan sco emprim vaccinadas persunas sur 75 onns e persunas spezialmain periclitadas. Da reparter ils paucs vaccins er anc sin las medias ed ils medis da chasa, na faschess nagin senn, di Edith Oechslin-Decurtins. Tuttina avess la media da chasa oriunda da la Surselva plaschair sch'ella pudess vaccinar l'emprim il persunal en las praticas da medias e medis da chasa. La strategia da Berna saja dentant in’autra.

Questa strategia fa probablamain schon senn.

Ins veglia evitar mortoris ed uschia sco emprim virolar las persunas ch'avessan tgunsch ina greva furma da la malsogna.

Grischun vuleva er vaccinar persunal da l'ospital Textbox aufklappen Textbox zuklappen En il Grischun era quai planisà da vaccinar il persunal da l’ospital ch'ha l’entir di contact cun persunas infectadas. Però haja lura dà intgins disturbis e pliras persunas sajan vegnidas viroladas senza che quai è stà planisà. En consequenza haja il chantun decidì dad suandar fix al plan. Quai vul dir ch'ins virolescha sco emprim quellas e quels ch’èn ils pli flaivels cunter il virus.

La finala, di Edith Oechslin-Decurtins, haja Berna definì ina strategia. Vid quella stoppian ins sa tegnair – senza far excepziuns. Il mument ch’ins fetschia excepziuns, lura vegnia cumplitgà.