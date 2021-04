Il Cussegl federal duai avrir terrassas e lubir activitads en il liber, di il cusseglier guvernativ Marcus Caduff. Uschiglio pondereschia la regenza grischuna forsa soluziuns internas per il chantun.

Schluccar en il liber – uschiglio datti forsa ina via grischuna

Oz discuta il Cussegl federal da schluccar las mesiras da corona. Ils chantuns han gia pronunzià spetgas e giavischs. Era la regenza grischuna:

Marcus Caduff spetga che las ustarias possian almain puspè avrir las terrassas. Il cusseglier guvernativ po s’imaginar ch'ins avra era las ustarias en l’intern per osps che pon demussar in test negativ da corona. En Germania hajan ins gia fatg projects da pilot ed empruvà dad ir quella via.

Il Cussegl federal stoppia plinavant mussar si ina strategia dad exit – co turnar en la normalitad. Gliez valia betg mo per la gastronomia, mabain insumma per l’economia.

Igl è impurtant che la populaziun na sa senta betg serrada en.

Era pertutgant home-office preferiss Caduff ina schluccada. El è persvadì ch’i bastass cun ina recumandaziun – empè da l'obligaziun – da far home-office. Impurtant fissan era dapli libertads areguard sport, hobis e cultura. Cunzunt activitads en il liber duess ins puspè pudair far. La populaziun dovria ina perspectiva.

Via grischuna?

La regenza grischuna spetgia uss, tge schluccadas ch’il Cussegl federal decidia. Ma la regenza fetschia era ponderaziuns internas per il chantun Grischun, di il cusseglier guvernativ Marcus Caduff.

Sch’il Cussegl federal na schlucca betg, stuain nus sco chantun puspè vegnir activs.

I dat er vuschs pli precautas en Grischun

La PS dal Grischun per exempel avertescha dad avrir memia svelt la gastronomia. Sch'ins guardia il dumber da novas infecziuns en Grischun, sche vesian ins che quel dumber ed er il dumber dad ospitalisaziuns creschia, ha declerà il president da la Partida socialdemocratica dal Grischun, Andri Perl. Ins saja gia al cumenzament sche betg fingia amez la terza unda e la finamira saja che tuts possian returnar uschè svelt sco pussaivel a la normalitad.

Er ord punct da vista economic dubita Perl, ch'ina avertura da las terrassas manass ad in grond levgiament. L'aura saja perquai durant la primavaira en Grischun memia malsegira.