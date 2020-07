En l'ospital d’uffants a Turitg fan ils medis e las medias mintga di tut per ch’ils uffants vegnan puspè sauns. Tranter els è era il directur da la chirurgia d’uffants Martin Meuli. Dapi il 1987 deditgescha l’um ch’è oriund da Cuira sia vita als uffants malsauns. Gia baud en sia carriera ha el savì, ch’el veglia lavurar cun uffants.

Ina vita per ils uffants

Schegea ch’el ha publitgà varga 100 lavurs scientificas sajan adina ils uffants stads en il center. Da vesair co l’uffant ch’ha patì po puspè rir suenter in’operaziun gartegiada saja mintga giada stà in’experientscha nundescrivibla. Adina sajan ils uffants stads fitg engraziaivels ed hajan mussà quai – per exempel cun in maletg u ina fotografia.

Pionier en il rom d'operaziuns fetalas

Durant sia carriera è Martin Meuli sa focussà sin chirurgia fetala e sin brischaments grevs. En quels roms vala Martin Meuli sco pionier. El è numnadamain in dals paucs medis ch’ha operà la spina dal dies d’in fetus. Tranter auter è el era stà in dals emprims medis ch’ha remplazzà pel arsa cun pel ch’è vegnida fatga en in labor. Quai success ha purtà ad el grond renum sin l'entir mund. Uschia ch’el ha schizunt gì in’audienza tar il papa Benedetg XVI.

Mia pensiun duai vesair ora sco in matg fluras. In mix colurà da bleras activitads.

En la pensiun veglia el sa focussar puspè dapli sin hobbis ed activitads ch'èn idas en emblidanza durant sia carriera. Per exempel veglia el ir puspè dapli en la natira u s'engaschar per projects culturals.