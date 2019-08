Il chantun duai nizzegiar tut las cumpetenzas per regular il dumber da lufs che fan donns. Quai pretenda il pur e deputà Gian Michael. El ha inoltrà in'incumbensa a la regenza grischuna cun suttascripziuns dad 80 deputadas e deputads.

El veglia far squitsch sin il chantun, ha ditg Gian Michael (PBD) envers RTR. Las reglas existentas per sajettar in luf sajan era da realisar.

Cun sia incumbensa veglia el dentant era mussar ch'in tal agir dal chantun avess il sustegn da deputadas e deputads dal Cussegl grond:

Sia incumbensa han 80 da 120 deputadas e deputads suttascrit - represchentants da tut las partidas.

Gian Michael argumentescha en ses text, ch'ils purs hajan realisà pliras mesiras da protecziun, sco per exempel chauns che protegian ils animals da niz ubain saivs electricas. E tuttina dettia adina puspè donns. Questa stad hajan ils lufs gia stgarpà bunamain 100 chauras e nursas e quai saja in grond problem per l'agricultura .

Las cundiziuns per sajettar in luf

Malgrà ch'il luf tutga tar ils animals protegids: Cun il consentiment da l'Uffizi federal d'ambient (BAFU) pon ils chantuns prender mesiras per regular il dumber d'animals protegids – sch'igl ha dà donns malgrà ch'ins ha prendì mesiras ordavant. Quai prescriva l'Ordinaziun federala da chatscha.

Artitgel 9: Mesiras cunter singuls lufs Il chantun po lubir ina lubientscha da sajettar singuls lufs che fan donns considerabels ad animals da niz. In donn considerabel entras in singul luf è il cas sche: almain 35 animals da niz vegnan mazzads aifer 4 mais

almain 25 animals da niz vegnan mazzads aifer 1 mais

almain 15 animals da niz vegnan mazzads suenter ch'igl ha gia dà l'onn avant donns entras lufs

