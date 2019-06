Cun in augment da 51'000 pernottaziuns ha il Grischun gì quest onn il pli grond augment da pernottaziuns en cifras absolutas, cumpareglià cun las autras 12 regiuns turisticas en Svizra. En pertschient è quai in augment dad 1,8%, cumpareglià cun la stagiun dal 2017/18 ch'è gia stada ina buna stagiun cumpareglià cun ils ultims 5 onns. En tut ha il Grischun notà dal november fin la fin avrigl 2'810'689 pernottaziuns.

Legenda: Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns. Cifras da l'Uffizi federal da statistica (2005-2019)

En Grischun han 15 da las total 18 destinaziuns pudì nudar in augment da las pernottaziuns. Da las trais destinaziuns cun in minus ha Savognin/Bivio/Alvra nudà il pli grond minus cun 15,6%. Pudì augmentar il dumber da pernottaziuns han per exempel Mustér Sedrun cun 11,5%, Flem Laax cun 6,1% e San Murezzan cun 1,5%.

Meglier resultat dapi stagiun 2007/08

La Svizra ha nudà il meglier dumber da pernottaziuns durant la stagiun d'enviern dapi la stagiun 2007/08. Quai cun total 16,7 milliuns pernottaziuns. Cumpareglià cun la medema perioda da l'onn passà è quai in augment da 0,7%.

