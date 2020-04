Per pudair retrair ina patenta per in onn u in mais ston ins cumprovar d'avair enconuschientschas da la pestga. Pervia da las mesiras da pandemia da la Confederaziun e dal chantun Grischun na pon quests curs betg vegnir purschids per il mument. Uschia na pon pestgaders giuvens betg cumprovar d’avair enconuschientschas da pestga.

Patenta da pestga be via internet u en scrit

Pestgaders e pestgadras che pon mussar in attest pon retrair lur patenta 2020 via l’internet u en scrit. Ils ulteriurs lieus d'emissiun (tranter auter la surveglianza da pestga) restan serrads.

App da pestga

Il mument cusseglia l'Uffizi da chatscha e pestga da far la statistica da pestga cun l'app da pestga dal Grischun empè da duvrar il cudeschet da statistica. Cun retrair la patenta sto la pestgadra u il pestgader decider, sch'ella u el vul far la statistica da pestga a maun u per app.







Ord l'archiv

Da nov datti ina app per nudar ils peschs pigliads. Nua è il pesch vegni piglià, tge di, tge sort e quant lung era il pesch - gist sco en il cudeschet da statistica.