Il cusseglier federal Alain Berset vul sustegnair il turissem e las pendicularas svizras per la stagiun d'envern che vegn. Perquai haja el gia tschertga il contact cun persunas en uffizi ed ils pajais vischinants. El vul evitar uschè bain sco pussaivel ch'i dettia sfalsificaziuns da la concurrenza, ha el ditg envers las medias. I saja era qua impurtant d'avair schliaziuns naziunalas sco era in tschert tant internaziunalas.

Era il cusseglier guvernativ Peter Peyer vesa la stagiun d'enviern sco gronda sfida, che sappia dentant cun las dretgas mesiras d'igiena e distanza funcziunar.

Tschertgar discurs cun la branscha

Per il president da las pendicularas grischunas Martin Hug è l'idea dad ina coordinaziun tranter ils territoris da skis da principi ina bun'idea. El spetgia dentant ch'il cusseglier federal Alain Berset tschertgia emprim il discurs cun ils represchentants da la branscha per eruir tge ch'è insumma giavischà da las pendicularas. Envers la stagiun d'enviern mira il president per il mument anc positiv, era sche la situaziun actuala lascha adina enavos in tschert risico.