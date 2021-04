Meglra protecziun per unfrendas da stalking

Persunas pertutgadas da stalking duain vegnir protegidas meglier en il Grischun. La regenza grischuna sto perquai stgaffir in agen artitgel da lescha per che la polizia possia relaschar in scumond da rayon u da contact. Quai ha decis il Cussegl grond cun approvar in’incumbensa dal deputà Tobias Rettich (PS, Vaz sut).

La regenza sezza è stada d’accord da cumplettar ils instruments actuals. Stalking saja numnadamain ina mulesta per persunas pertutgadas, uschia che quellas possian esser pereclitadas e lur vita restrenschida.