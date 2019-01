La Confederaziun duai vinavant dar daners per sanar stans da tir e tschiffaballas. Per segirar questas contribuziuns ha il chantun Grischun tramess en consultaziun in sboz per midadas urgentas tar la lescha chantunala davart la protecziun da l'ambient.

La Confederaziun paja radund 5,6 milliuns francs per sanar ils implants da tir, ch'èn contaminads cun plum ed antimon. Per survegnir questas contribuziuns ston ils implants vegnir equipads cun tschiffaballas artifizials senza emissiuns e quai enfin la fin dal 2020. Tar ils stans da tir da 300 meters paja la Confederaziun 8’000 francs per schiba u 40% dals custs da sanaziun.

En il Grischun datti 140 stans da tir

Na vegnan ils stans betg equipads cun la nova tecnica fin il termin, perdan las vischnancas ed ils chantuns las contribuziuns per la sanaziun. Perquai duai vegnir creà en la lescha chantunala ina basa legala explicita. En il Grischun èn actualmain en funcziun var 140 stans da tir cun 240 tschiffaballas. Quai èn stans dal militar, da chatscha e da sport.

Be pli muniziun senza plum

Tscherts implants n'èsi per motivs tecnics betg pussaivel da sanads cun tschiffaballas artificials. Quai èn stand da tir nua ch'i vegn sajettà sin columbas d'arschiglia u sin lieurs che rodlan. Per survegnir contribuziuns federalas er per quests stans dastga suenter il 2020 be pli vegnir sajettà cun muniziun senza plum.

Las midadas duain ir en vigur il mars dal 2020.

