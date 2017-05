Stretga da furniziun da virola encunter zeccas

Oz, 6:02

Riccarda Müller

Dals duas vaccins encunter la malsogna FSME che zeccas transportan vegn per il mument producì be in. Tar intgins medis po quai esser, che la vaccinaziun sto vegnir spustada, era en Grischun. Tuttina sustegna l'Uffizi federal da sanadad per il mument ina campagna per sa laschar vaccinar.