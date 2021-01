Il concern Pfizer/Biontech adattescha per il mument sia producziun en Belgia. Perquai dettia stretgas cun furnir en tut ils pajais. Er il Grischun è pertutgà, communitgescha il chantun. Da las 3'000 dosas empermessas haja l'Uffizi da sanadad mo survegnì 1'000 fin ils 18 da schaner.

Grischun ha survegnì mo in terz dals vaccins empermess

Las segundas dosas per las persunas schon vaccinadas sajan garantidas. La stretga tar la furniziun ha consequenzas per ils centers decentrals da vaccinaziun e da test. Uschia survegn il center da vaccinaziun a Cuira (Ospital da la Crusch) uss – sper il vaccin da Pfizer/Biontech – er il vaccin dal concern moderna. Quellas dosas manchian lura dentant per ils ulteriurs centers regiunals. Quai chaschunia ulteriurs retards tar ils termins da vaccinaziun.

Vaccinaziun a partir da la fin da schaner

Tenor la media chantunala, Marina Jamnicki, hajan ins schon quintà in pau cun uschia ina situaziun. Tenor il stan dad oz duain ils centers avrir ils 25 da schaner. Quels sa chattan a Glion, Scuol, San Murezzan, Cuira, Puschlav, Schiers, Tusaun e Tavau. Ina annunzia è obligatorica.

Perquai ch'i dat il mument relativ pauc vaccin, è il focus principal dal chantun sin persunas sur 75 onns e sin persunas creschidas cun grevas malsognas cronicas.