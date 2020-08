Ils magisters e las magistras han lungas vacanzas e pajas fitg autas. Questa opiniun è magari derasada en la populaziun. Sco la retschertga annuala da la magistraglia dals chantuns da la Svizra tudestga dal 2020 mussa èn las pajas dals magisters grischuns en cumparegliaziun cun ils ulteriurs chantuns dentant plitost bassas.

Magistras da scolina a la cua

La pli gronda differenza da paja – cumpareglià cun lur collegas en auters chantuns da la Svizra tudestga – sentan las magistras da scolina. Ellas cumenzan suenter la scolaziun cun ina paja da 60'000 francs ad onn per in pensum da 100%. En il chantun vischin Son Gagl per exempel gudognan magistras da scolina durant l'emprim onn passa 81'000 francs ed en il chantun Turitg passa 86'000 francs.

Dal tut cumparegliablas n'èn las pajas da magistras da scolina en Svizra dentant betg. En tscherts chantuns vegn ina magistra che maina suletta ina classa da scolina numnadamain be sin in pensum dad 88% e betg da 100%.

Er magisters primars han pajas plitost bassas

In pau meglier guarda quai ora tar las pajas dals magisters primars. Là èn las pajas cumparegliablas cun quellas da la Svizra Centrala ed Appenzell Dadora. Las pajas da quels chantuns e dal Grischun tutgan dentant er tar las bassas, cumpareglià cun ils ulteriurs chantuns da la Svizra tudestga.

Er qua èn dentant las pajas en ils chantuns Son Gagl e Turitg marcantamain pli autas: Fertant ch'ils magisters grischuns cumenzan lur carriera cun ina paja annuala da 72'000, survegnan ils Songagliais durant l'emprim onn bunamain 10'000 francs dapli e quels da Turitg schizunt 20'000 francs dapli ad onn.

La differenza è pli pitschna tar ils magisters secundars

Ils magisters e las magistras secundaras en Grischun han ina meglra situaziun da partenza. Cun ina paja das 88'000 francs ad onn vegnan els sin circa tuttina blera paja sco lur collegas en ils chantuns Uri, Glaruna, Sviz, Argovia e Basilea-Citad. Cun var 2'500 francs pli pauca paja ad onn cumenzan ils magisters secundars en ils chantuns Sursilvania e Sutsilvania.

La differenza tar las pajas da magisters en ils chantuns Son Gagl e Turitg datti er qua, dentant è la differenza pli pitschna che tar ils magisters primars. Uschia cumenzan ils magisters en il chantun Son Gagl cun ina paja annuala da stgars 95'000 francs e quels da Turitg cun stgars 98'000 francs.

Magisters gimnasials han pajas cumparegliablas

Cumpareglià cun ils auters chantuns da la Svizra tudestga han ils magisters gimnasials pajas en la media. Sin quel stgalim èn las pajas annualas per l'emprim onn cun passa 101'000 francs per radund 5'000 francs pli autas che quellas dal chantun Son Gagl. Cumparegliablas èn las pajas dal Grischun cun quellas dals chantuns Glaruna, Sviz, Berna, Lucerna ed Argovia.

Marcantamain dapli ch'il chantun Grischun paja il chantun Zug a ses magisters gimnasials. Quels pon cumenzar cun ina paja da 118'000 francs. Ils magisters gimnasials da Turitg ed Argovia survegnan a l'entschatta radund 112'000 francs ad onn.