Ina gronda differenza tranter mats e mattas datti tar il motiv dad utilisar l'internet. Mattas dovran l'internet surtut per communitgar, mats dapli per gieus e videos.

Pervi dal lockdown la primavaira èn blers giuvenils stads a chasa. En consequenza han els duvrà dapli plattafurmas da streaming. 75% dals dumandads han in abunament da streaming. Gudagnà impurtanza ha il telefonin. Adina pli savens van ils giuvenils cun il telefonin sin l'internet. Quai per giugar, communitgar ma er per guardar videos, serias u films. Quai mussa in studi da la Scola auta turitgaisa per scienzas applitgadas e la Swisscom

Il studi ha er prendì sut la marella las varts negativas da l'utilisaziun d'internet. En congual cun ils ultims onns è ina cifra sa midada fermamain: Ils cas da mulestas sexualas è creschì a moda dramatica. Il 2014 avevan anc 19% dals giuvenils inditgà d'esser stà pertutgads da mulesta sexuala en l'internet, quest onn han quai inditgà 44% dals dumandads.

Co l'utilisaziun sa mida ils proxims onns è grev da dir. Quai vegn ad esser fermamain dependent da las differentas purschidas ch'i dat e vegn a dar.