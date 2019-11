Avant 23 onns è Patrick Mayer vegnì da la Germania en il Grischun per daventar profi da snowboard. L'onn 2001 ha el dentant gì in grev accident cun ir cun l'aissa – ed è dapi lura dependent da la sutga da rodas e da crutschas. Atras sia nova situaziun ha el fatg stim dals dischavantatgs da sutgas da rodas en la naiv – ed ha perquai inventà in pitschen ski per las rodas davant. Dus ulteriurs products èn succedids.

Da sviluppar trais products ha custà bler; temp sco era daners. E quels èn adina vegnids pli stgars. Perquai è l'um da 40 onns s'annunzià tar ina emissiun en la televisiun tudestga, nua ch'ins po preschentar sias ideas ad investiders. Ils investiders n'ha el betg pudì persvader cun ses products da nischa. El po uss dentant tuttina profitar enormamain da l'effect da marketing da l'emissiun – uschia ch'i giaja oz bain cun el e sia firma, che dat finalmain segirezza finanziala.

TR Telesguard 17:40