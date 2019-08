Las grondas plievgias da mardi saira e la notg han fatg ir giu ina bova en la Val d'Avras. La via tranter la sortida Avras e Farera è perquai stada serrada la mesemna en damaun.

Via en Val d'Avras puspè averta

Suenter che la via tranter la sortida Avras e Farera è stada serrada pervi d'ina bova, è quella uss puspè averta. Sin il tschancun tranter Farera e Cresta hai la bun'ura anc dà impediments pervi da crudada da crappa. Er quest tschancun da la via è puspè charrabel. Gia l'emna passada è la via en Val d'Avras stada serrada tranter Cresta e Calantgil pervi d'ina crudada da crappa dal glindesdi fin la sonda.

L'autostrada A13 è la via stada tschufragnada la damaun tranter Panaduz e Rehanau/La Punt.

Impediment sin la Via dal Pass dal Lucmagn

Suenter las grondas plievgias dal mardi saira e da la notg ha la Via en Val Medel e sur il Pass dal Lucmagn stuì vegnir serrada la mesemna a bun'ura perquai ch'igl è vegnì giu crappa. Dapi las 07:00 po il traffic puspè passar, dentant mo sin in vial. Quai communintgescha l'Uffizi da construcziun bassa.

Legenda: In dals duas lieus nua che la crappa è vegnida giu sur notg. Il mument èn spezialists vi da segirar las paraids da crap. RTR, Gionduri Maissen

Inundaziuns en la Val dal Rain da Son Gagl

En il chantun Son Gagl hai dà en plirs lieus inundaziuns suenter la plievgia intensiva da la notg passada. En pliras chasas è vegnì en aua e vias èn vegnidas inundadas. Tenor la polizia n'è nagin vegnì blessà. Il pli fitg è stada pertutgada la Val dal Rain.

MeteoSvizra aveva avertì da grondas plievgias

Legenda: Las regiuns cotschnas han gì in avertiment da plievgia stgalim 4 (da 5). mad

Gia il mardi suentermezdi aveva MeteoSvizra auzà il privel da grondas plievgias da stgalim trais sin stgalim quatter – privel grond. Sco regiuns da privel eran vegnidas inditgadas, las regiuns Sur- e Sutselva ed il Valragn.

Tar l'Uffizi federal da meteorologia munta il stgalim quatter, da total tschintg, che la plievgia intensiva pudess chaschunar inundaziuns datiers da flums e rivas da lais ed ins sto eventualmain era quintar cun singulas bovas.

Tenor las prognosas da MeteoSvizra avessan pudì vegnir inundads sutpassadis, garaschas sutterranas e tschalers. Ultra da quai pudessi dar problems cun la chanalisaziun. Per il mardi saira quintava SRF Meteo per il Grischun dal Nord cun 50 fin 80 mm aua per m².

Aura actuala

RR novitads 14:00