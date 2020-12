L’Uffizi per economia e turissem dal Grischun na survegn betg uschè blers daners sco budgetà. Per promover la cultura persuenter datti dapli daners. Quai ha il Cussegl grond decis oz cun deliberar il budget per l'onn 2021.

In punct ha dà bler da discutar: Il budget per l'Uffizi per economia e turissem dal Grischun. La finala è ina maioritad dal Cussegl grond (59:50 vuschs) suandada la proposta da la cumissiun da gestiun da betg auzar uschè fitg il budget da l'uffizi. La regenza aveva previs d'auzar il budget da 20,4 sin 24,1 milliuns francs. Quai saja surproporziunal, argumentescha la cumissiun da gestiun. Ella n’è betg totalmain cunter in augment, perquai ina reducziun dad 1,5 milliuns francs, ha argumentà il president da la GPK Martin Aebli (PBD).

Il cusseglier guvernativ Marcus Caduff (PCD) è sa dustà adumbatten - surtut cunter la critica ch'il budget per l'uffizi vegnia adina puspè auzà - dentant darar duvrà cumplainamain. Ils uffizis stoppian far il matg il preventiv e là saja fitg grev d'anticipar tge projects che vegnian anc inoltrads che hajan da bun daners ord la promoziun d'economia.

L'Uffizi per economia e turissem è adina puspè tema en il Cussegl grond. Perquai ha Marcus Caduff supplitgà da pussibilitar al team in nov start cun in nov schef. Sias collavuraturas e collavuraturs dovrian ruaus per pudair lavurar.

In’ulteriura pitschna midada en il budget pertutga la cultura: Cunquai ch’il Cussegl grond ha decis da fixar mintg’onn trais milliuns francs per la promoziun da cultura, han deputadas e deputads era resguardà questa summa en il budget 2021.

Budget sco ils ultims onns - malgrà corona

Il budget dal chantun è vinavant stabil: Per l’onn 2021 quinta il minister da finanzas, Christian Rathgeb, cun in deficit da 33,7 milliuns francs – quai è pli u main sin il medem livel sco ils ultims dus onns. «Nus pudain anc sperar sin in quint gulivà», uschia Rathgeb en la debatta d'entrada.

E tuttina saja la situaziun in'autra ch'auters onns: La pandemia da Covid-19 saja incalculabla ed il chantun stoppia restar flexibel per tut quai che vegnia anc.

Ils schefs da fracziun ha ludà il minister da finanzas per avair enta pugn las finanzas – era durant la crisa. Critica hai dà per l'augment da 7,2 milliuns francs tar ils custs da persunal, surtut da la vart da la PLD, PBD e PPS.

La mentalitad da spargnar n'ha anc betg cuntanschì la regenza.

La raschun per dapli custs da persunal saja surtut la nova partiziun da Covid-19 tar l'Uffizi da sanadad dal Grischun, ha declerà il minister da finanzas Christian Rathgeb.

Ils schefs da fracziun da la PS e PCD vesan bain era la necessitad d'avair quità da las finanzas, els èn dentant cunter in program da spargn rigurus. Gist en la crisa saja era impurtant da far investiziuns.

Las consequenzas da corona

La pandemia da Covid-19 smatga surtut las entradas dal chantun da l’onn proxim. Concret èsi da quintar cun 42 milliuns francs pli paucas entradas – in minus da 5,2%. Actualmain èsi anc pussaivel da cumpensar quest regress, damai che la Banca naziunala Svizra paja il 2021 probabel quatter giadas uschè bler sco usità (in plus da 46,5 milliuns francs).

Per dar dumogn a la pandemia ha la regenza decis da realisar ina partiziun da Covid-19 tar l’Uffizi da sanadad dal Grischun. Quest onn vegn quella finanziada ord il budget existent – per ils onns 2021 e 2022 ha il Cussegl grond deliberà in credit da 5,3 milliuns francs.

Finì cun «budget negativ – quint positiv»?

Ils ultims onns è adina sa mussà il medem maletg: Malgrà ch’il chantun ha quintà cun cifras cotschnas – è resultà in gudogn en il quint final. En la media dals ultims 15 onns munta quella differenza tranter budget e quint a passa 100 milliuns francs. Uss vul il minister da finanzas Christian Rathgeb intervegnir: Cun pliras mesiras duai la qualitad dal budget vegnir meglierada.

Perspectivas pessimisticas

Ils onns 2022 fin 2024 spetga il chantun gronds deficits da tranter 82 e 98 milliuns francs ad onn. La raschun è simpla: Ils custs creschan – las entradas stagneschan. I saja da quintar cun pli paucas entradas ord la gulivaziun da finanzas interchantunala, cun pli paucas entradas pervi da la refurma fiscala e la finanziaziun da l’AVS (STAF) e pli paucs daners da la Banca naziunala Svizra.

Finamiras 2021

Mintg'onn fixescha la regenza finamiras tar pliras tematicas - finamiras che van natiralmain a prà cun il budget. En tge direcziun che la regenza va ils proxims onn ha il Cussegl grond gia tematisà il favrer en il program da regenza 2021-2024.