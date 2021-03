Èsi il fauss temp per parcs?

La populaziun ha ils ultims onns tramess duas giadas da l'aua giu parcs – per l'ina il parc Adula, ier cun in resultat fitg cler er il parc da natira Reticon. Nus avain dumandà in expert, pertge che parcs n'èn betg pli populars, malgrà ch'il Grischun ha cun il parc Ela, il parc Beverin, il parco Val Calanca, il parc naziunal, la biosfera Val Müstair e l'arena tectonica Sardona la pli auta spessezza da parcs en Svizra.

Bruno Baur, professer da l'institut per la protecziun da la natira, da l'ambient e da la cuntrada da l'universitad da Basilea di ch'il motiv principal saja, che la populaziun haja tema da dapli restricziuns e reglementaziuns. «Cunzunt quai che pertutga la chatscha han ins tema che quai dettia restricziuns», di Baur.

E la populaziun saja tenor el vegnida pli «egoistica» – «las ideas egoisticas da singulas persunas han per il mument dapli paisa sco argument che la dumonda co ch'ina vallada pudess sa sviluppar a lunga vista».