Sco quai ch'il chantun communitgescha, haja il convict duvrà suenter bun 50 onns manaschi ina sanaziun totala. Per 31 milliuns francs è il bajetg uss adattà al temp. Il mument vegnan anc terminadas las lavurs da conturn. Ina festa d'inauguraziun è planisada la primavaira.

Il bajetg marcant da Cuira, tranter la via veglia dal Scanvetg e la via d'Arosa è vegnì construì il 1968 da l'architect Otto Glaus. El è in abitadi per var 100 gimnasiastas e gimnasiasts.