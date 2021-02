Scuol

Il suveran sto eleger in nov represchentant per la fracziun Ardez. Quai per ils rest dal temp d’uffizi, che va fin la fin dal 2022. Il suprastant actual, Reto Barbüda, na dastga betg pli far part a la suprastanza, perquai ch’el è vegnì elegì sco impiegà da vischnanca.