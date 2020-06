Per pudair relaschar ina persuna da l’uffizi sto questa persuna avair violà l’obligaziun d’uffizi per greva negligientscha. La cumissiun da giustia n’ha betg chattà ina tala violaziun. I dat dentant in'admoniziun.

Admoniziun sco charta melna

Grazia al derschader Peter Schnyder è il cas da la dispita d’ierta e las duas sentenzias a la Dretgira chantunala vegnì enconuschent. En il decurs da quest cas na saja el dentant betg adina sa cumportà digns ad in derschader. El saja per exempel ord protest betg sa participà adina sesida ed haja uschia violà sia obligaziun d'uffizi. Perquai survegnia el in’admoniziun, scriva la cumissiun da giustia dal Cussegl grond. Era sch’el haja vesì sbagls gravants tar in collega derschader na dettia quai betg ad el la lubientscha da sez cuntrafar a la lescha.

Proposta da na betg reeleger Schnyder

Tut ils collegas derschaders e derschadra han fatg valair ch’els na possian betg pli lavurar ensemen cun Peter Schnyder. L’entira situaziun cun il cas da dispita d’ierta haja purtà grond malruaus a la Dretgira chantunala e disturbà la lavur. Perquai propona la cumissiun da giustia al parlament grischun da betg reeleger el sco derschader.

Cumissiun da giustia dal Cussegl grond Textbox aufklappen Textbox zuklappen La cumissiun sa cumpona dad 11 deputadas e deputads da differentas partidas: Bondolfi Ilario, PCD, president

Schutz Felix, PLD, vicepresident

Casty Guido, PBD

Derungs Gian, PCD

Flütsch Peter, PLD

Kunfermann Roland, PCD

Müller Julia, PS

Perl Andri, PS

Salis Mario, PPS

Wellig Hans Peter, PLD

Widmer Ursin, PBD La cumissiun è il gremi che surveglia las dretgiras, uschia prepara ella per exempel las elecziuns per la Dretgira chantunala e la Dretgira administrativa dal Grischun, piglia posiziun tar leschas che pertutgan la giurisprudenza e rapporta al Cussegl grond davart las activitads tar las dretgiras chantunalas.

Cussegl grond decida

Deputadas e deputads decidan en dus pass davart las propostas da la cumissiun da gestiun en connex cun il derschader Peter Schnyder:

En la sessiun da zercladur decida il parlament davart la proposta da betg relaschar Peter Schnyder da l'uffizi

En la sessiun d'avust han lieu las elecziuns da la dretgira, lura vegn pia era decidì sche Peter Schnyder na vegn propi betg pli reelegi sco derschader tar la Dretgira chantunala. Pervia dals svaris e las examinaziuns èn questas elecziuns vegnidas spustadas dal zercladur sin l'avust.

La cumissiun da giustia ha era gì da s'occupar dal president da la Dretgira chantunala Norbert Brunner. L'artitgel pudais leger qua.

L'entira istorgia enturn ils dus derschaders Schnyder e Brunner è lunga, perquai qua la resumaziun: