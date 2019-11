Quest onn tschertga la Lia Rumantscha il pled da l'onn ensemen cun la ZHAW, la Scola auta turitgaisa per scienzas applitgadas. D'ina vart vegnan tschernids radund 20 pleds tras in computer (corpuslinguistica cun agid dad algoritems) e da l'autra vart datti ina giuria che propona era agens pleds.

I na va betg pli per il pli «bel» pled, mabain per il pled ch'è vegnì duvrà il pli savens durant l'onn e che ha muventà la regiun linguistica.

In team da perscrutaders da la ZHAW accumpogna l'elecziun.

Dals 19 fin ils 28 da november po mintgina e mintgin inoltrar ina proposta via la pagina d'internet da RTR.

La giuria, che sa cumpona da 10-12 persunas, po er prender pleds ch'èn vegnids proponids da la populaziun rumantscha.

Ils criteris

Per che voss pleds inoltrads possian vegnir resguardads, datti er intgins criteris: Nagins nums da marca u nums da persunas. D'avantatg è, sch'il pled ha in connex cun la Svizra rumantscha (p.ex. betg tscherner il num «Brexit», ma sch'i dat in'expressiun rumantscha per il schuschuri en la Gronda Britannia, pudess quest pled vegnir tschernì).

Qua pudais vus inoltrar vossa proposta:

Formular per vossa proposta Formular per inoltrar Vossa proposta

Ils 30 da november s'inscuntran tut las giurias da las regiuns linguisticas a la ZHAW (Scola auta turitgaisa per scienzas applitgadas) a Winterthur ed elegian aifer in temp definì il pled da l'onn. Mardi, ils 3-12-2019, il suentermezdi datti ina communicaziun tgenin ch'è il Pled Rumantsch 2019.

Dapi il 2017 eruescha in team da perscrutaders da la ZHAW il pled da l'onn tudestg e franzos, dapi il 2018 quel talian ed a partir da quest onn er il pled da l'onn rumantsch.

Detagls davart l'elecziun dal pled ZHAW , il link avra en ina nova fanestra

RR actualitad