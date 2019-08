Cunquai ch'ils privilegis da taglia per firmas internaziunalas crodan e per tuttina restar attractivs èsi previs da reducir la taglia sin gudogns da las firmas da 5,5% sin 4%.

Ils socialdemocrats recloman ch'i na possia betg esser che las firmas grondas profiteschien, privats dentant betg. Sch'i na dettia betg in cumpromiss, lura fetschia la PS in referendum per ch'il pievel possia decider.

La PCD fa valair ch' oravant tut las vischnancas e las baselgias patteschian da pli paucas entradas da taglia. I va per 70 milliuns francs.

Ils burgheisdemocrats sustegnan bufatg la proposta ed ils liberaldemocrats van d'accord cun l'argument ch'il chantun haja ina cassa plaina.

I spetga pia ina discussiun intensiva cura ch'il Cussegl grond decida en chaussa la fin d'avust.

