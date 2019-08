Las ultimas emnas èn plirs cunigls crappads en il Grischun pervi d’ina malsogna da virus acuta. Gia l’entschatta da zercladur quest onn era la malsogna vegnida registrada a Scuol, scriva l'uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals en ina communicaziun a las medias.

Gia il cumenzament da zercladur 2019 èn vegnids constatads singuls cas da RHD tar cunigls domestics en la vischnanca da Scuol en Engiadina bassa. Veterinaris, federaziuns d'allevament e possessurs da cunigls da la regiun èn perquai vegnids appellads dad esser pli attents. Sin quai è sa calmada la situaziun. Ils ultims dis èn vegnids annunziads novs cas or dal Puschlav. Plirs animals da differentas tegnidas èn gia crappads. Actualmain vegni empruvà là da franar la malsogna cun agid d'ina vaccinaziun. La malsogna n’è dentant betg privlusa per il carstgaun. Quai ha communitgà l’Uffizi per la sanadad dals animals dal chantun.

Uschia vegn identifitgada la malsogna

Caracteristic per la RHD è ses svilup paracut ch'è savens mortal. Indizis per la malsogna pon esser apatia, fevra, mancanza da flad, disturbis da coordinaziun e tremblitga. Curt avant la mort ha l'animal spasmas e sang-nas.

Ulteriuras mesiras

Cunter la RHD pon ins vaccinar ils animals. In vaccin correspundent è admess en Svizra e vegn applitgà sco mesira d'urgenza en territoris infectads. La vaccinaziun vegn dentant er recumandada sco mesira preventiva per populaziuns cun animals d'exposiziun. Per exposiziuns en il chantun Grischun vala a partir d'immediat in'obligaziun da vaccinaziun.

