Las pendicularas dal Grischun pon guardar enavos sin in fevrer positiv. Ellas serran cun in plus da svieuta da 2.9 pertschient cumpareglià cun l'onn passa. Quai scrivan las pendicularas grischunas en lur monitoring.

In plus da 0,3 pertschient haja dà tar ils giasts e quai cumpareglià cun il favrer 2019 che saja gia stà lunsch sur la media. Quai scrivan las Pendicularas dal Grischun. Sch'ins cumpareglia cun la media sur 5 onns noda il favrer 2020 in plus da 7,8%. Er tar la svieuta da transport hai dà il favrer 2020 in augment da 2,9% cumpareglià cun l'onn avant. Sch'ins cumpareglia cun la media sur 5 onns noda il favrer 2020 in plus da 10,2%.

Plus en Engiadin'Ota – minus en Surselva

Las raschuns per in plus sajan d'ina vart las bunas cundiziuns sin las pistas, per l'autra sajan era ils giasts europeics turnads. Cunzunt territoris che schain pli aut hajan bunas relaziuns da naiv e pudì profitar da quellas. Il pli grond plus en il chantun nodan las pendicularas en l'Engiadin'Ota. Il segund grond plus datti en il Grischun Central. In minus nodan persuenter las pendicularas en Surselva.

