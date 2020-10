La situaziun en chasas da tgira ed attempads saja il mument fitg ruassaivla. Durant l'emprima unda eran persunas veglias e persunas en chasas d'attempads anc stadas pertutgadas fermamain. Dals 50 mortoris en il Grischun pertutgian passa la mesadad cussadentas e cussadents da chasas da tgira. Uss dentant dettia paucs infectads en talas instituziuns, di il minister da sanadad Peter Peyer. Quai mussia, ch'ils concepts da protecziun sa cumprovian. Isolaziun per cussadentas e cussadents saja perquai actualmain nagin tema. Quai fiss er in grond burdi per tuts.

Il mument na datti nagina necessitad da scumandar visitas en ospitals e chasas d'attempads.

Visitas a tat e tatta cun precauziun

Sco gia la primavaira di il minister da sanadad, valia er uss precauziun cun far visitas, pia era uss sajan quellas da far cun tegnair distanza ed autras mesiras da protecziun. La famiglia saja numnadamain in ristg d'infecziun. Uschia valia er uss da betg maschadar las generaziuns – sche pussaivel.