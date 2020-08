Sco la Davoser Zeitung ha dacurt rapportà, dat quai a Tavau in zic virivaris. Ils hoteliers da Claustra sa sentan numnadamain discriminads da las pendicularas. Il motiv: Las pendicularas duain vender en lur radund 20 agens hotels chombras inclusiv pass da skis. Tgi che fa dentant vacanzas en in dals hotels che na tutga betg a las pendicularas, sto cumprar il pass da skis supplementarmain. Quai èn anc ina giada tranter 60 ed 80 francs per di e per persuna, uschia che las vacanzas custan spert insaquants tschients francs dapli.

Hoteliers da Claustra cloman la WEKO

Per insaquants hoteliers da Claustra saja quai discriminant - il president dals hoteliers Christian Erpenbeck ha, sco la Davoser Zeitung scriva, perquai annunzià il cas a la cumissiun da concurrenza WEKO. Quella vul observar la fiera per guardar, sche las pendicularas discriminescha propi auters hotels. Quant ditg che l'observaziun cuzza, n'è dentant anc betg cler. Las pendicularas na prendan nagina posiziun en chaussa.

Hoteliers da Tavau trumpads

Dapi che Claustra ha clamà sin il tarpun la CUMCO han las pendicularas mess las tractativas da bigliets cun hotels sin glatsch. Quai vilenta in zic l'uniun hotel gastro Tavau e sia presidenta Tamara Henderson. Ella avess sco emprim tschertgà il discurs cun las pendicularas avant da clamar la CUMCO.