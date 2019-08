Tavau

Ina dunna da 57 onns era glindesdi a las 13:45 en viadi da Tavau sur la via da la staziun en direcziun staziun Tavau Plaz. En ina curva a la fin da la via è la dunna ruclada. Il motiv per questa cupitgada n'è anc betg enconuschent. Ella è sa blessada mez grev, la dunna era en viadi senza chapellina. Ella è vegnida transportada en l'ospital a Tavau.

Curt avant las 15:30 era in um da 83 onns en viadi sin la via Sertig a Tavau cun ses e-bike. En ina curva è el cupitgà ed è vegnì blessà mez grev. L'emprim è l'um vegnì transportà en l'ospital a Tavau, silsuenter sgulà cun la Rega en l'ospital chantunal a Cuira.

Landquart

Ina automobilista da 62 onns era curt avant las 18:00 colliada en la rundella Waldau a Landquart cun ina dunna da 55 onns sin in e-bike. Quella è crudada è sa blessada. Ella na purtava nagina chapellina ed è sa blessada mez grev. La dunna è vegnida transportada en l'ospital chantunal a Cuira.

Preda

Curt suenter las 19:30 è in velocipedist da 47 onns crudà en sia cursa a val dal Pass da l'Alvra a Preda. L'um è sa blessà vid la spatla. El è vegnì transportà cun la Rega en l'ospital chantunal a Cuira.

