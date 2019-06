Il cussegl da fundaziun dal Teater Cuira ha elegì en sia seduta dals 3 da zercladur 2019 il Rumantsch Roman Weishaupt sco nov directur dal Teater Cuira. Cun l'elecziun dal Lumnezian da 40 onns veglian ins metter in cler signal per in teater che s'orienteschia vers l'avegnir.

S'annunziar sco directur dal teater da Cuira era per mai in pass logic sin tut quella lavur che jau hai fatg ils ultims onns, jau ma legr sin questa lavur.

Roman Weishaupt vegn a sviluppar ses program per il Teater Cuira en il decurs da la proxima stagiun. El surpiglia la direcziun l’entschatta avust 2020. Emprimas ideas datti per novs formats e furmas da producziun, che cumbineschan experiments estetics e tematicas actualas.

Plans per il futur

El haja adina gì ina gronda fascinaziun per la magia dal teater, per il mument dal live ch'il public sesia, il sumbrival s'avria ed ils acturs sin tribuna raquintian l'istorgia. Sco Grischun possia el sentir il puls al public, tge fatschenta la societad, tge producziuns pudessan attrair in public pli vast. Sco Rumantsch veglia el dar paisa al rumantsch en il teater da Cuira, dentant era la multifariadad dal talian e las ragischs dal Balcan e da Sri Lanka less el promover.

Il public mira gugent l'atgna glieud sin tribuna, ins fa era teater perquai ch'ins enconuscha las persunas, quai è tut in auter barat energetic tranter public ed acturs.

Ils proxims pass dal nov directur èn da discurrer cun il persunal, da survegnir ina survista sur da la situaziun finanziala e da furmar in program attractiv che animeschia la glieud da visitar il teater.

Jau ves il teater da Cuira sco lieu da s'entupada per las Grischunas ed ils Grischuns nua ch'ins sa baratta e far discussiuns che pon muventar cun la speranza ch'ellas pon era muventar insatge en la societad grischuna.

Activ sco reschissur, pedagog da teater ed actur

Roman Weisshaupt è naschì il 1979 e creschì si a Degen en Val Lumenzia. El ha studegià pedagogia da teater. Dal 2007 fin il 2014 ha Roman Weishaupt lavurà al Teater Cuira ed era responsabel per l'organisaziun da la purschida per in public giuven. Il 2011 era el confundatur e dapi lura manader dal Teater giuven Grischun. Dapi l'onn 2018 ha il Teater giuven Grischun ina cunvegna da prestaziun cun la citad da Cuira e cun il chantun, uschia exista questa instituziun vinavant. E la proxima generaziun per manar il Teater giuven Grischun vegnia installada.

