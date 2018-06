Or da Telesguard dals 19.06.2018.

Essans sincers: Tgi ha betg gia ina giada scrit svelt in SMS, telefonà ubain midà playlist vi dal telefonin durant il guidar? Quai malgrà ch’ins sa, quai savess betg be vegnir char, mabain igl è era privlus. Quants accidents ch'èn capitads pervi d’ina manipulaziun vi dal telefonin, sa la Polizia chantunala betg dir. Tals accidents van dentant en la categoria «distracziun durant il guidar». En quel connex è il dumber d’accidents creschids marcant ils davos onns. Il 2017 eran quai 207 accidents pervi da «distracziun durant il guidar». Quai èn 56% dapli che la media dals tschintg onns avant.

Betg be char, mabain era privlus

Telefonar senza l’indriz per telefonar a maun liber custa 100 francs. Dentant tschertgar in numer da telefon, scriver in SMS ubain in’autra manipulaziun vi dal telefonin vegn char ed i dà ina denunzia. Il chasti e l’entira procedura da la denunzia custan svelt ina giada var 650 francs.

Betg simpel da controllar

Da controllar sch'in automobilist fascheva manipulaziuns cun il telefonin è betg adina uschè simpel. La Polizia chantunala po però quintar sin la onestadad dals manischunz. La gronda part dad els conceda, ch'els eran vi dal telefonin.

Telesguard 17:40