Sin l'autezza da la mar saja l'aria fitg spessa ed il motor dettia giu ina massa forza, declera Simon Jäger che sgola dapi 20 onns. Sco pilot-instructur instruescha el a Ragaz Bogn schebain il sgular sco er la teoria. «L'aria sin 100'000 meters è mo circa mez uschè spessa sco sin tiara e cun quai ha er il motor pli pauca forza.» Quai vul dir, pli aut ch' ins sgola e pli pauca forza ch' il motor ha. Ma era cun temperaturas autas sco la sonda vargada sa midia l'aria: Da sgular in aviun sin 100'000 meters saja perquai tuttina sco da sgular sin 6'000 meters tar normalas temperaturas, concretisescha el.

Pli ditg da gudagnar autezza

Per ils pilots muntia quai ch' ins saja pli svelt als cunfins e ch'ins haja pli pauc reservas. Quai valia da quintar en. Per exempel sgolian ins en quai cas minimum 300 meters sur in pass ora e quai betg memia plaun.

Sche nus avain da questas temperaturas duvrain nus pli ditg per vegnir sin l'autezza. Quai temp ston ins quintar en cura ch' ins planisescha in sgol.

Vinavant stoppian ins resguardar ch' ei dettia per mintga aviun ina tabella ch' inditgeschia tge prestaziuns che tal haja. Avant in sgol stoppia il pilot controllar ch' ins saja era en la situaziun actuala anc en ils cunfins ch'il construider dat avon. Da far quellas calculaziuns emprendian ins en la scolaziun.

Quai n'è betg pli grev cun temperaturas autas. Ins è simplamain pli damanaivel dals cunfins, sto quintar pli precaut e far las calculaziuns consequentamain.

Reducir dumber da passagiers sco mesira

Il chaud sappia tut tenor avair per consequenza, ch'ins na possia betg realisar in sgol uschia, sco quai ch' el era planisà. Ina mesira necessaria sappia esser da reducir il dumber da passagiers. Ma il chaud po er avair in' influenza sin il pilot sez: «Cun da questas temperaturas autas esi normal che mintga carstgaun fa dapli sbagls che sut cundiziuns normalas.»

Era il festival da film Locarno condolescha Era la regenza da Locarno ed il festival da film Locarno han condolà als relaschads da la crudada d'aviun al Piz Segnas la sonda vargada. Partids era l'aviun da Locarno. Ins saja commuventà davart la fin tragica d'ina excursiun che dueva purtar in bel segiurn als giasts da la Svizra tudestga, uschia la communicaziun da pressa.

