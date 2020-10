En la praschun Realta datti dapi prest 20 onns in program da dar controlladamain heroin empè da metadon als praschuniers grev dependents. In studi mussa ussa che quai n’è absolut nagin problem perquai ch’i na dat betg in abus sco temì.

Sch'ins implementescha las drogas en il sistem «praschun» datti tenor Andres Schneeberger dal Servetsch psichiatric dal Grischun cunzunt duas dumondas che occupeschan il mument. Primo, sch'i dat dapli incidents medicinals – per exempel cun dosas memia autas? E secundo sch'ils acts criminals en praschun creschan – per exempel il traffitgar cun drogas.

Omaduas dumondas ha il studi ch'el ha fatg ensemen cun l'Universitad da Berna dentant pudì negar. Sin basa da las datas e las experientschas fatgas cun ils programs da heroin en la praschun da Realta ils ultims 20 onns, hajan ins constatà ch'i n'haja dà gnanc in unic cas en quella direcziun, conferma el al schurnal regiunal da SRF.

Dependents san lavurar e funcziunan

Far part al program da heroin da la praschun pon mintgamai 10 dals 104 umens ch'han plaz en la praschun averta a Cazas. En media sajan quai stà bundant 5 pazients per program ils ultims dus decennis. Actualmain hajan els dentant 9 persunas che fetschian part dal program e che possian uschia era profitar sco ils resultats dal studi mussian. «Era sch'i sa tracta da persunas fitg dependentas da drogas, han quels ch'eran en il program da heroin da la praschun pudì ir a lavurar tuttina bler sco auters praschuniers – respectiv èn stads tuttina bler malsaun sco auters», resumescha el ina part dal studi ch'el ha inizià, evaluà e resumà. E sch'ils dependents possian lavurar e funcziunar, hajan els era pli paucs problems psichics e fisics. Uschia sappian els sa preparar meglier sin la vita suenter la praschun.

Anc manca l'acceptanza

Che autras praschuns n'èn fin ussa betg suandadas a l'exempel da Realta, che quellas dovran metadon empè da heroin, ha tenor Schneeberger da far cun quai che las praschuns vulan ir la via segira. Metadon saja per l'ina in medicament cumprovà per tractar opiats, e per l'autra en general la varianta acceptada. «E sch'in directur d'ina praschun sto lura decider tranter la varianta acceptada e quella che savess avair consequenzas giuridicas u procurar per lingias grassas en las medias, lura sa decidan ils blers pli probabel per la varianta segira.»

Il studi mussia ussa dentant che tut quellas temas na sajan betg raschunaivlas. Ton pli fitg vul la praschun da Realta cuntinuar cun ses program da dar controlladamain heroin als praschuniers fitg dependents ch'han ina perscripziun dal medi.