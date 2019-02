L’Archiv chantunal dal Grischun ha publitgà l’otgavel tom dal project «Cudesch da documents grischun». Il project sur plirs onns saja uschia terminà. Quai scriva la regenza grischuna.

Dals documents sa tractia dal gener il pli impurtant da funtaunas scrittas per l’istorgia dal temp medieval tempriv fin l'onn 1400. Per il Grischun èn quests documents uss avant maun cumplettamain en furma stampada. En tut cumpiglia il «Cudesch da documents grischun» radund 5'000 documents.

Ultim Tom VIII tracta betg mo faidas e guerras

Il tom VIII cumpiglia tut en tut 782 documents che han in connex cun il Grischun. Els derivan da differents archivs da la Svizra e da l'exteriur.

En il center stattan duas fermas persunalitads istoricas: l'uvestg Hartmann da Werdenberg-Sargans ed Ulrich Brun da Razén. Pervia da lur numerusas dispitas guerrilas e da las tractativas da pasch resultantas èn vegnids emess numerus documents. Auters temas èn l'amplificaziun da la via dal Pass dal Set, la pesta a Cuira u l'utilisaziun da pastgiras e d'alps en differentas vischnancas che vegnan per part numnadas per l'emprima giada.

