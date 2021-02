I restan anc dus dis per giudair las pistas grischunas – e far in paus sin las terrassas a l’ur da las pistas. La regenza grischuna tolerescha terrassas avertas enfin dumengia saira. Quai resulta d’in scriver da la regenza a directurs da pendicularas.

Sin dumonda ha il minister d’economia Marcus Caduff confermà ch’i na dettia naginas sancziuns per laschar avert terrassas durant questa fin d’emna. Il scumond ordinà saja bain en vigur, cunquai che quel saja dentant vegnì a curta vista, desistians da controllas questa fin d’emna. Quai per evitar eventualas escalaziuns, ha ditg Caduff.

La mesemna aveva la regenza grischuna ordinà da serrar las terrassas en ils territoris da skis – quai sin squitsch da la Confederaziun.